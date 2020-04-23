Власти Татарстана дали отсрочку арендной платы за недвижимость в госсобственности

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в Татарстане вводится отсрочка арендной платы за недвижимость, находящейся в государственной собственности.

Согласно документу, условия отсрочки применяются к договорам аренды, которые были заключены до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, до 1 октября 2020 года.

Задолженность можно будет погасить не раньше 1 января 2021 года и не позднее 2023-го поэтапно, не чаще одного раза в месяц. Штрафы и проценты в этом случае не предусмотрены.

