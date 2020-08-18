В Татарстане за июль выдали на 35% меньше кредитов, чем в прошлом году

Аналитики подсчитали, что за июль 2020 года количество выданных банками потребкредитов в Татарстане сократился на 35% по сравнению с показателями июля 2019 года.

Объем же выданных кредитов оказался ниже на 13%.

По первому показателю республика обогнала Москву, где количество выданных кредитов сократилось на 29%. А по второму столица страны показала такой же результат в 13%.

Эксперты считают, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, достиг пика в мае — июне и к июлю рынок стал приходить в движение. Однако полного восстановления еще не произошло.

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