Ученые рассказали, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса

Американские ученые рассказали о последовательности, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Специалисты выявили ее после анализа истории болезни более 55 тыс. пациентов.

Симптомы коронавируса возникают у заболевших в следующем порядке: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота, диарея.

Ученые отметили, что их открытие является важнейшим инструментом для своевременной диагностики коронавируса и оказания грамотной медицинской помощи, передает журнал журнале Frontiers in Public Health.

В субботу в России запустили производство вакцины от коронавируса, созданной центром им. Н.Ф. Гамалеи.

