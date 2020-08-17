Урунов и Кокорин могут выйти за «Спартак» в игре с «Уфой»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о готовности новичков команды Остона Урунова и Александра Кокорина выйти на поле в матче против «Уфы».

«Урунов в хорошем физическом состоянии, тренеры будут решать, будет ли заявлен на матч. Надеемся, что Кокорин в ближайший матч с «Уфой» будет на поле», — сказал Газизов.

Также гендиректор сообщил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско лечится на данный момент от ангины. Есть вероятность, что он пропустит встречу в Уфе.

«Состояние Тедеско нормальное, у него ангина. Он лечится, надеемся, что в ближайшее время все будет хорошо. Это не позволяет ему присутствовать на играх, возможно, в Уфу он не поедет. Будет ли он на игре с «Локомотивом»? Не буду загадывать», — передал Газизов журналистам.

Напомним, ранее Урунов выступал за «Уфу», откуда летом нынешнего года перебрался в «Спартак». Матч в столице Башкортостана может стать для него дебютным в футболке «красно-белых». Кокорин также еще не выступал за «Спартак» после своего перехода из «Сочи».