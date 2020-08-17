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Рустам Минниханов встретился в Мензелинске с будущими космонавтами

15:21, 17.08.2020
Рустам Минниханов встретился в Мензелинске с будущими космонавтами
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Мензелинск встретился с будущими космонавтами. Об этом глава республики сообщил в своем «Инстаграме».

Также в ходе поездки Минниханов оценил благоустроенную набережную Мензелинска, Екатерининский мост, парк имени Мусы Джалиля, а также побеседовал с горожанами.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки в Рыбно-Слободский район Минниханов посетил «магазин без продавца».

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