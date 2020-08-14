Рустам Минниханов посетил «магазин без продавца» в Рыбно-Слободском районе Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Рыбно-Слободской район посетил «магазин без продавца».

Он расположился в Шумбутском сельском поселении и является первым сельским объектом торговли такого формата. Ожидается, что в ближайшее время такие объекты торговли появятся еще в шести населенных пунктах: деревнях Бикчураево и Полянка, селах Шумбут, Кзыл-Юлдузский лесхоз, Кугарчино и Ямашево.

Глава Татарстана купил хлеб в магазине нового формата, передает пресс-служба президента республики.

Также Рустам Минниханов оценил темпы уборочной кампании в Рыбно-Слободском районе и встретился с главами хозяйств, поселений и инвесторами.



Кроме того, руководитель республики посетил экопарк «Дикая ферма», где живут муралы и олени. При Минниханове на волю сегодня отпустили около 20 маралов и пятнистых оленей.