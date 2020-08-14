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Хван Ин Бом стал игроком казанского «Рубина»

10:23, 14.08.2020
Хван Ин Бом стал игроком казанского «Рубина»
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» подписал контракт с южно-корейским полузащитником «Ванкувера» Хван Ин Бомом, сообщает пресс-служба казанцев.

23-летний футболист подписал трехлетнее соглашение с казанским клубом. Он будет выступать под 6-м игровым номером.

Игрок присоединится к команде после оформления всех необходимых документов.

Хван Ин Бом стал уже четвертым приобретением «Рубина» в летнее трансферное окно. Ранее в казанский клуб перешли Олег Шатов, Джордже Деспотович и Михаил Меркулов.

СпортФутбол Татарстан
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