Исследование: сколько литров бензина могут позволить татарстанцы на среднюю зарплату

По данным исследования «РИА Новости», Татарстан занимает 36-ю строчку рейтинга доступности бензина для россиян. Объем бензина марки АИ-92, который татарстанцы могут купить на среднюю зарплату в месяц, равен 783 литра. С начала года цена на бензин в республике выросла на 2,1% и составила на конец июля 42,57 рубля за литр.

Самый доступный в России бензин в Ямало-Ненецком автономном округе (2 160 литров в месяц по цене 41,7 рубля за литр), Москве (1 939 литров по цене 43,1 рубля за литр) и Чукотском автономном округе (1 727 литров по цене 56 рублей за литр).

Самая низкая доступность бензина для россиян отмечена в республиках Северного Кавказа, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше топлива, чем жители ЯНАО: Дагестан (535 литров по цене 45,5 рубля за литр), Карачаево-Черкесия (550 литров по цене 44,3 рубля за литр) и Кабардино-Балкария (567 литров по цене 43,9 рубля за литр).

По данным исследования, за последние семь месяцев 2020 года цены на бензин АИ-92 в большинстве регионов России повысились в среднем на 1,9%. Это примерно соответствует показателю прошлого года.

Рейтинг строился путем ранжирования субъектов России по объему бензина АИ-92, который может приобрести житель на среднюю зарплату в регионе за вычетом НДФЛ.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в июле 2020 года по сравнению с июнем бензин марки АИ-92 на заправках Казани подорожал почти на рубль, с 41,48 до 42,58 рубля за литр. В целом по Приволжскому федеральному округу средняя цена на АИ-92 за июль составила 42,72 рубля.

