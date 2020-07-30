Топливная лихорадка: бензин за месяц подорожал на рубль

Фото: Максим Платонов

Топливные цены пошли в рост

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила очередной обзор цен на автомобильное топливо. Цены на него продолжают расти, и только стоимость одного вида бензина в некоторых городах Татарстана осталась на прежнем уровне.



В июле по сравнению с июнем бензин марки АИ-92 на заправках Казани подорожал почти на рубль, с 41,48 до 42,58 рубля за литр. АИ-95 прибавил в стоимости почти столько же — с 45,18 до 46,15 рубля. Дизельное топливо увеличилось в цене на 40 копеек (с 46,3 до 46,7 рубля), а газ — и вовсе на 2,5 рубля: с 21,5 до 24 рублей. Бензин АИ-98 стал дороже на 1,5 рубля, с 51,8 до 53,3 рубля за литр.

В других городах республики также наблюдается тенденция повышения цен на топливо, однако стоимость бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне. В Набережных Челнах и Нижнекамске — 53,4 рубля, в Альметьевске — 50,2 рубля за литр топлива этой марки.

Наиболее резко в крупных городах Татарстана подорожал газ. Фото Максима Платонова

Наиболее резко в крупных городах Татарстана подорожал газ. В автограде и столице нефтехимиков цена увеличилась — также на 2,5 рубля (с 21,5 до 24 рублей). Газ в Альметьевске вырос в цене на 2,35 рубля (с 21,5 до 23,85 рубля).

В ПФО бензин дорожает постепенно

В целом по Приволжскому федеральному округу средняя цена на АИ-92 за июль составила 42,72 рубля (в июне — 42,05 рубля), АИ-95 — 46,04 рубля (в июне — 45,28 рубля), АИ-98 — 51,66 рубля (в июне — 51,3 рубля). То есть в Казани дешевле купить бензин марки АИ-92, но дороже — АИ-95 и АИ-98.

Газ в Поволжье тоже подорожал, но не так сильно, как в городах Татарстана, — «всего» на 1,63 рубля, с 22,16 до 23,79 рубля. Дизель в цене подрос с 46,67 до 46,85, тоже не так значительно, как в столице республики.

В целом по Приволжскому федеральному округу средняя цена на АИ-92 за июль составила 42,72 рубля (в июне — 42,05 рубля). Фото Максима Платонова

В целом по России, по данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, средняя стоимость бензина АИ-92 на АЗС в период с 19 по 26 июля выросла на 0,07% (+0,03 руб.) — до 43,5 руб. за литр, АИ-95 — на 0,11% (+0,05 руб.) — до 46,81 руб. за литр. Цена на зимнее дизельное топливо выросла на 0,51% (+0,26 руб.) — до 51,73 рубля за литр, летнее — на том же уровне: 48,06 рубля за литр.

Дарья Пинегина