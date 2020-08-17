В «Салават купере» подали в суд на компанию-застройщика депутата Казгордумы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«УК «РСК» вняла жителям микрорайона «Салават купере» и потребовала от застройщика еще одного дома устранить трещины в стенах дома. Иск подан к ООО «Грэйтстрой» депутата Казгордумы Владимира Никишова.

На холод в квартирах и огромные щели в стенах жаловались жильцы дома №7/11 по улице Виктора Сажинова.

Как стало известно «Реальному времени» из информированного источника, в пятницу в Госжилфонде при президенте РТ, который выступает заказчиком строительства, прошло очередное совещание по вопросу устранения недостатков в доме — с участием УК и подрядчика.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».