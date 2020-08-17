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В парке Волгограда установят скульптуру черепашки-ниндзя, разработанную художником из Казани

03:26, 17.08.2020
В парке Волгограда установят скульптуру черепашки-ниндзя, разработанную художником из Казани
Фото: vpravda.ru

Двухметровая скульптура черепашки-ниндзя появится в волгоградском парке «Раздолье». Ее разработал казанский художник Искандер Зиганшин, специализирующийся на создании малополигональных моделей.

Воплотили идею Рафаэля в металле волгоградские кузнецы Денис Вильчинский и Рустам Абдулаев.

Директор парка Андрей Еркин объяснил, что скульптура будет установлена на территории между площадью и музеем «Россия. Моя история» и станет первой фигурой фотозоны.

«Мы собираемся размещать разные арт-объекты, которые через некоторое время будут меняться. Постоянная смена арт-объектов наверняка будет интересна и посетителям парка», — приводит его слова «Волгоградская правда».

Напомним, в Казани в воскресенье установили памятник башкирскому литератору Мустаю Кариму.

ОбществоКультура Татарстан
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