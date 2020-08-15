В Казани откроется Республиканский центр поддержки одаренных детей по модели «Сириуса»

Фото: Медиалаборатория Университета Талантов

15 и 16 августа в резиденции креативных индустрий «Штаб» проходит методический семинар «Развитие и совершенствование системной работы по развитию таланта в Республике Татарстан». Представители Образовательного центра «Сириус» и Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Республики Татарстан обменяются подходами к развитию и поддержке талантливых детей.

— 1 сентября мы официально открываем Республиканский центр по модели «Сириуса». Сейчас идет подготовительная работа по разработки программ профильных смен. У молодых талантов есть желание развиваться, и мы хотим, и готовы оказывать им в этом поддержку. Эта наша основная задача, — рассказал первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан — куратор регионального центра по модели «Сириуса» в РТ Ильсур Хадиуллин.

В первый день семинара проходит установочная сессия для разработчиков программ и педагогов, где будут обсуждаться вопросы организации интенсивных профильных программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» , организации дистанционных программ, подходы взаимодействия с индустриальными партнерами и создание современной воспитывающей среды. Сегодня участников также ожидает круглый стол «Открытый диалог» и рабочая встреча с руководителем Центра регионального сотрудничества Фонда «Талант и успех» Алексеем Карпухиным. Во второй день семинара состоится презентация текущих планов Республиканского центра. Итогом двухдневного обсуждения станет план развития Центра в Татарстане, ориентированный на стратегические цели России и национальные проекты.

Напомним, что в 2019 году на базе АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» постановлением Кабинета Министров РТ был создан Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Республики Татарстан. Более 1000 одаренных школьников со всей республики могут круглогодично участвовать в образовательных программах, проходить тренинги и мастер-классы.

Анна Тарлецкая