Телефонная тренировка: обзор лучших фитнес-приложений

Фото: «Реальное время»

Длительная самоизоляция привела к значительному росту популярности приложений для занятий спортом (особенно, как не сложно догадаться, в домашних условиях). Сейчас, после снятия ограничений, спрос на них остается, однако в основных магазинах приложений их такое количество, что сложно разобраться, что подходит конкретному человеку. «Реальное время» решило отобрать несколько наиболее популярных и удобных приложений, связанных с разными видами фитнеса и физической активности.

Nike Training Club для Android и iOS

Одно из самых популярных в последнее время приложений для тренировок — Nike Training Club. В нем доступны 185 видов бесплатных фитнес-активностей, среди которых как силовые, так и кардио, а также йога и другие. В приложении, что приятно, есть тренировки, которые были разработаны специально для известных спортсменов — Криштиану Роналду, Серены Уильямс и других, что позволит почувствовать причастность к звездам. Занятия строятся на интервальной схеме и длятся 15, 30 или 45 минут. В большинстве случаев для упражнений не нужно никакого специального оборудования, так что заниматься можно и дома, и на улице. Каждое действие сопровождается подсказками, также доступны и обучающие видео.

Adidas Training для Android и iOS

Есть свои фитнес-приложения и у другого крупного производителя спортивной одежды — Adidas. Беговое приложение — бывший популярнейший Runtastic, купленный «Адидасом» в 2015 году, сейчас называется Adidas Running (у него есть версии для iOS и Android). Приложение можно считать базовым, оно считает дистанцию, калории и средний темп, основываясь на данных GPS смартфона. Кстати, в конкурирующем приложении от Nike — Nike Run Club (также есть версии для iOS и Android), как и в Training Club, доступны аудиорекомендации во время тренировки.

Второе приложение от Adidas — Training, альтернатива Nike Training Club. Здесь можно разработать свою индивидуальную тренировку в зависимости от поставленных целей. Доступны около двухсот видеороликов, есть советы по полноценному питанию, можно смотреть фотографии «до/после» других пользователей, можно, соответственно, поделиться и своими. Платная версия дает доступ к дополнительным тренировкам.

Workout Trainer для Android и iOS

Приложение, также ориентированное на упражнения без спортивного инвентаря, с упором на силовые тренировки. В программе есть разделы с упражнениями для кроссфита и воркаута. В отличие от многих других приложений, поддерживает Google Fit. Один из основных недостатков приложения — отсутствие поддержки русского языка, всего, однако, приложение установили больше 10 миллионов раз в Google Play — результат, сравнимый с Nike Training Club и Adidas Training.

Simply Yoga для Android и iOS

Одно из самых популярных приложений для йоги — Simply Yoga. Оно позиционируется как «ваш бесплатный персональный йога-инструктор». В приложении — около 45 уроков примерно с 300 асанами с видео- и аудиоинструкциями, в бесплатной версии — шесть уроков и более 35 поз. Длительность одной тренировки — от 20 до 60 минут. Один из основных недостатков — отсутствие русского языка. Впрочем, учитывая, что в основном в рамках работы с приложением нужно повторять то, что видишь на экране, это может и не стать проблемой даже для тех, кто не владеет английским.

Йога для начинающих для Android и iOS



Если английский язык все же неприемлем для вас, то одно из самых популярных русскоязычных приложений имеет замысловатое название «Йога для начинающих, похудение дома: 7 минут йоги». В приложение входят такие занятия, как «Йога для начинающих», «Утренняя йога», «Вечерняя йога», «Йога для похудения». Приложение рассчитано и для новичков, и для продолжающих. Каждый урок длится 7 минут, в нем — 12 поз по 30 секунд каждая с отдыхом между ними по 10 секунд. В приложении — интересная система мотивации, основанная на том, что только регулярные тренировки позволяют пользоваться уроками бесплатно. Пропуск тренировок приводит к тому, что за следующую придется заплатить.

Максим Матвеев