Татарстанцам пообещали вернуть деньги за купленные билеты в театр, если они не откроются осенью

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что зрителям вернут деньги за покупку билетов в театры, если они не откроются осенью.

Она уточнила в интервью Андрею Кузьмину, что на сентябрь продается билетов на 50% залов.

По словам Аюповой, сейчас для театров важны внебюджетные доходы, большая часть которых идет на выплату зарплат сотрудникам. Министр культуры РТ подчеркнула, что деньги от проданных билетов на осенние постановки пока не расходуются.

В Татарстане не третьем этапе снятия ограничений планируется открыть театры, кинотеатры, цирки и аквапарки в помещении. При этом их наполняемость должна быть не более 50%.

