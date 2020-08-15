Видеоопрос: «Вы готовы сделать прививку от коронавируса себе и своим детям?»
Первая в мире зарегистрированная вакцина российского происхождения уже вызвала много споров
На этой неделе президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции — российской. По словам главы государства, вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет. Президент также добавил, что одна из его дочерей уже сделала прививку.
— А вы готовы сделать прививку от коронавируса себе и своим детям? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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