Видеоопрос: «Вы готовы сделать прививку от коронавируса себе и своим детям?»

Первая в мире зарегистрированная вакцина российского происхождения уже вызвала много споров

На этой неделе президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции — российской. По словам главы государства, вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет. Президент также добавил, что одна из его дочерей уже сделала прививку.

— А вы готовы сделать прививку от коронавируса себе и своим детям? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.