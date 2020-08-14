«КАМАЗ» проведет домашний матч Кубка России в Ульяновске

Стало известно место проведения стартового домашнего матча «КАМАЗа» в Кубке России.

Из-за дисквалификации своей арены челнинский клуб принял решение сыграть на стадионе «Труд» в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соперником «КАМАЗа» по 1/128 финала Кубка России по футболу станет «Лада» из Димитровграда. Встреча состоится 19 августа в 17.00.

Напомним, домашний стадион «КАМАЗа» в Набережных Челнах был дисквалифицирован на один матч Кубка страны после нарушений в прошлогоднем розыгрыше турнира в игре с московским «Спартаком».