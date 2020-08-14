В Казани суд арестовал активиста на семь суток после проведения пикета в центре города

Сегодня Вахитовский райсуд Казани назначил активисту Никите Храмову наказание в виде семи суток административного ареста за проведение несогласованной с властями акции в центре города.



По словам представителя Храмова Эльзы Нисанбековой, 1 августа Храмов установил на Баумана доску с надписью «Конституция 1993—2020» и траурной лентой. Спустя несколько минут его задержали полицейские, позже на том же месте правоохранители задержали еще нескольких активистов, которые вышли в поддержку протестующих в Хабаровске.



Действия Храмова полиция квалифицировала как проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Однако, по словам Нисанбековой, активист проводил одиночный пикет, уведомление о котором не требуется, передает «Интерфакс».



Вчера в соцсетях появились фото девушек, вышедших с плакатом в поддержку протестующих в Белоруссии.