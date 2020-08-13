В центре Казани девушки вышли с плакатом «Яшә Беларусь» в поддержку протестующих

Фото: соцсети

В центре Казани девушки вышли с плакатом в поддержку жителей Белоруссии, протестующих против результатов выборов президента страны.

Плакат с красной полосой посередине отсылает к государственному флагу Белоруссии, который был в 1991—1995 годах. Надпись «Яшә Беларусь» переводится с татарского как «Живи, Беларусь».

Ранее в Казани неизвестные разместили на эстакаде на улице Вишневского плакат «Жыве Беларусь».

