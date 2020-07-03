В Казани пенсионерка лишилась 700 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

В Казани пенсионерка лишилась более 700 тыс. рублей, поверив мошенникам.

Женщина рассказала, что ей позвонил молодой человек, представившийся Алексеем, сотрудником безопасности банка. Он сказал, что со счета пенсионерки неизвестные пытаются перевести деньги некому «Александру Федоренко». Чтобы отменить операцию, он предложил ей продиктовать данные всех банковских карт.

Напуганная женщина все ему сообщила. С одной карты у нее списали 64 тысячи, а с другой — 100 тыс. рублей. Также у женщины хранились деньги на вкладе. Молодой человек сказал женщине, что необходимо снять с вклада 570 тыс. рублей и перевести на указанные им счета.

Все это время мужчина был с ней на связи. Он дал ей координаты с адресом банка, где та якобы получит новую карту, где будут все ее средства. Не дождавшись сообщения, пенсионерка позвонила на горячую линию банка, где ей сообщили, что ее обманули, рассказали в УВД Казани.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража» и «Мошенничество».

Ранее в Набережных Челнах 63-летний житель перевел мошенникам около 230 тыс. рублей, полагая, что сможет помочь сыну в судебных тяжбах.

