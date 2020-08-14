Появилось видео лобового столкновения иномарок в Татарстане, в котором погибли три человека

В Сети появилось видео момента сегодняшней аварии в Бугульминском районе Татарстана. Кадры сняты очевидцем ДТП.

На кадрах видно, что один из автомобилей при повороте выехал на встречную полосу. Двигавшийся по встречному направлению второй водитель, заметив это, перестроился на встречку. Однако в этот момент первый водитель вернулся на свою часть дороги, в результате они въехали друг в друга на полной скорости.

Пользователи соцсети считают, что первый водитель либо почувствовал себя плохо, либо заснул за рулем.

Напомним, что авария произошла сегодня в Бугульминском районе республики. В ДТП погибли три человека, еще один госпитализирован с травмами.