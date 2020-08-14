В Татарстане три человека погибли в лобовом столкновении иномарок

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В Татарстане на трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате погибли три человека.

Авария произошла около 6 утра на трассе М-5 в Бавлинском районе Татарстана. Возле деревни Уба столкнулись автомобили Renault и Nissan. От удара одна из легковушек перевернулась несколько раз, сообщает «Татар-информ».

На месте погибли три человека. Еще один пострадал. По словам очевидцев, он вылетел в окно.

Ранее в центре Казани столкнулись Opel с внедорожником.

