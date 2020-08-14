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Аэропорт Казани возобновит работу терминала повышенной комфортности

13:04, 14.08.2020
Аэропорт Казани возобновит работу терминала повышенной комфортности
Фото: kzn.ru

Казанский аэропорт возобновит работу терминала 2. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Зал повышенной комфортности — терминал 2 откроется 15 августа.

В терминале 2 обслуживаются пассажиры бизнес-класса авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», S7, Utair и «Уральские авиалинии», владельцы элитных карт Priority Pass, Lounge Key и Diners Club, а также пассажиры, которые самостоятельно купили одноразовый пропуск в бизнес-зал.

Ранее в аэропорту обещали возобновить работу терминала с 1 июля.

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