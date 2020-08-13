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Дату проведения Игр стран СНГ в Казани еще не определили

09:47, 13.08.2020
Дату проведения Игр стран СНГ в Казани еще не определили
Фото: пресс-служба Минспорта РФ

В настоящее время точная дата проведения Игр стран СНГ в Казани не определена, сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Пока известно только, что мероприятие точно пройдет в столице Татарстана. Сейчас идут встречи и переговоры на уровне министерств спорта стран СНГ, но о четких сроках пока говорить сложно.

В конце июля организаторы Игр стран СНГ в Казани начали рассматривать возможность перенести мероприятие на начало октября 2020 года.

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