Коллектив КАМАЗа уходит в двухнедельный отпуск

КАМАЗ уходит двухнедельный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

В 2020 году корпоративный отпуск работников предприятия разделили на две части: первая часть вступила в силу сразу после новогодних каникул. Вторая часть пройдет с 17 по 30 августа.

Генеральный директор компании Сергей Когогин, обращаясь к работникам предприятия, призвал коллектив соблюдать во время отдыха правила предосторожности.

«Новая коронавирусная инфекция еще не отступила, и пандемия пока не стала частью истории. Не время сдавать позиции. В дни отдыха по-прежнему важно проявлять ответственность. Надо принять все меры, чтобы сохранить отличное самочувствие и здоровыми приступить к работе после отпуска», — сказано в обращении.

Ранее КАМАЗ отправил опытный образец седельного тягача с двумя криобаками на тестовые испытания.

