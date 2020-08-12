КАМАЗ отправил на испытания новый тягач для перевозки нефти, бензина и газа

КАМАЗ отправил опытный образец седельного тягача с двумя криобаками на тестовые испытания. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Тягач КАМАЗ-5490 NEO, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), тестируется в рамках сотрудничества ПАО «КАМАЗ» и ООО «Газпром гелий сервис». Автомобиль предназначен для перевозки таких продуктов, как нефть, дизельное топливо, бензин, сжиженный углеводородный и природный газ. При этом снижаются затраты на их транспортировку и выбросы вредных веществ в атмосферу, уверяет пресс-служба.

В ближайшее время первый опытный образец будет доставлен на испытательный полигон, где пройдут испытания на соответствие требованиям международной дорожной перевозки опасных грузов.



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