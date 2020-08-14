Термометры в школы Татарстана должны закупать за счет юрлиц или министерств

Школы Татарстана должны быть обеспечены бесконтактными термометрами за счет юридических лиц и министерства. Об этом заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



Бесконтактные термометры в школах входят в статью расходов юридического лица или министерства. Поэтому все предложения и предписания Роспотребнадзора идут в адрес юрлиц — школ.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана рассказал, что пока в Татарстане учебный год планируют начать вовремя, в очном режиме.

