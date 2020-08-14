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В Татарстане четыре завозных случая за неделю связаны с поездкой на российские курорты

11:03, 14.08.2020
В Татарстане четыре завозных случая за неделю связаны с поездкой на российские курорты
Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в Татарстане зарегистрировано суммарно четыре завозных случая коронавирусной инфекции с курортов. Все четыре завезены с курортов России — Крыма или Краснодарского края, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

По данным Роспотребнадзора Татарстана, пока фактов завоза инфекции из Турции нет.

Обновленные данные поступят завтра, добавили в ведомстве.

Ранее Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией.

Общество Татарстан
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