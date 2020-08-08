На Красноключинской дамбе в Нижнекамске завершили работы по забивке шпунтов

В Нижнекамске завершили работы по забивке шпунтов на месте реконструкции Красноключинской дамбы на левом берегу Камы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Сейчас производится формирование откоса, отсыпка дренажной призмы, устройство шапочного бруса. Конструкция берегоукрепительного сооружения составляет 4214 шпунтов. После реконструкции дамбы будет устроен упорный пояс в виде подпорной стенки, монолитного железобетонного шапочного бруса, откосного крепления, для защиты от переработки береговой полосы предусмотрено крепление дна перед стенкой из щебня, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

Дамба позволит вывести из зоны возможного затопления 3 населенных пункта, детские оздоровительные лагеря, садово-огородные участки и более 100 объектов инженерной инфраструктуры.

Напомним, что реконструкция должна быть завершена в 2021 году.

