Роспотребнадзор по Татарстану: мошенники предлагают бизнесменам купить литературу из-за проверки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 7 августа в Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжают поступать десятки звонков от представителей предприятий общественного питания, розничной торговли, гостиничного бизнеса в Казани о том, что неизвестный от имени помощника руководителя ведомства предлагал купить комплект литературы в связи с проведением проверки его заведения, а также «решить» вопрос с проверкой.

Звонки поступали с номера 8-996-531-78-26.



«Управление не имеет никакого отношения к действиям неустановленного лица, представляющегося сотрудником Роспотребнадзора. Данные действия неустановленного лица носят противоправный характер», — приводит сообщение Роспотребнадзора сайт Торгово-промышленной палаты Татарстана.

Ранее в Набережных Челнах неизвестные от имени начальника территориального отдела Роспотребнадзора предлагали организациям провести банкет по случаю приезда главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который якобы едет в город с инспекцией.