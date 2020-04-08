В Татарстане неизвестные от имени Роспотребнадзора просили денег на банкет для Онищенко
Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, в Набережных Челнах неизвестные от имени начальника территориального отдела ведомства предлагали организациям провести банкет по случаю приезда главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который якобы едет в город с инспекцией.
Звонки поступали с номеров 8 (965) 301-01-62, 8 (967) 294-84-84, 8 (902) 244-63-84.
«Управление не имеет никакого отношения к действиям неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора. Данные действия носят противоправный характер», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Напомним, в сентябре прошлого года Управление Роспотребнадзора по Татарстану предупредило предпринимателей республики о мошенниках, действующих от имени ведомства. Некая женщина по имени Марина Сергеевна, представляясь сотрудницей Роспотребнадзора, предлагала купить комплект литературы за 2,5 тысячи рублей, угрожая внеплановой выездной проверкой.Общество Татарстан
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