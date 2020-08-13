Буцаев подвел итоги выступления «Нефтехимика» на «Кубке Башкортостана»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги выступления команды на «Кубке Республики Башкортостан». Нижнекамцы завершили турнир поражением в овертайме от челябинского «Трактора» (3:4).

«Мы увидели свои слабые стороны. Нельзя сказать, что нам не хватает того или другого. Идет предсезонная работа, мы должны указывать игрокам то, что они не имеют права делать. Удовлетворен ли игрой новичков? Все они продолжают готовиться. Кем-то больше доволен, кем-то меньше. Это нормальный рабочий процесс. Выделять никого не буду», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.

Ранее нижнекамский клуб в первом матче на турнире обыграл «Северсталь» (4:2), после чего крупно уступил «Салавату Юлаеву» (3:8).

По итогам заключительного матча на «Кубке Башкортостана» команда Буцаева может занять последнее место, если «Северсталь» наберет очки в игре с хозяевами турнира.