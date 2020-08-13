«Нефтехимик» проиграл «Трактору» и занял последнее место на «Кубке Республики Башкортостан»
«Нефтехимик» в заключительном матче «Кубка Республики Башкортостан» проиграл челябинскому «Трактору» (3:4).
Решающим стал гол Пилута в конце второй минуты овертайма. В составе нижнекамской команды дублем отметился Кучерявенко.
Таким образом, «Нефтехимик» занял последнее место в группе по итогам трех проведенных матчей «Кубка Республики Башкортостан».
«Нефтехимик» — «Трактор» — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)
Голы:
0:1 — Основин (Калинин, Карпухин, 02:18)
1:1 — Кучерявенко (Шафигуллин, 33:03)
2:1 — Бякин (Шиксатдаров, Вишневский, 38:20)
2:2 — Огурцов (Исаев, Гика, 45:26)
2:3 — Косов (Исаев, Лазарев, 54:04)
3:3 — Кучерявенко (Шафигуллин, Порядин, 58:30, бол.)
3:4 — Пилут (Гика, Калинин, 62:53, бол.)
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