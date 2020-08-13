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Мишкич из «Оренбурга» перешел в «Урал»

16:42, 13.08.2020
Мишкич из «Оренбурга» перешел в «Урал»
Фото: fc-ural.ru

Полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Хорватский футболист уже прошел медобследование и присоединился к команде. О сроках контракта пока не сообщается. За «Урал» Мишкич будет играть под 19-м игровым номером.

Также переход футболиста подтвердили в «Оренбурге».

Во втором туре РПЛ уральский клуб сыграет в Казани против местного «Рубина». В стартовом матче чемпионата команда Юрия Матвеева уступила дома московскому «Динамо» (0:2).

Напомним, ранее сообщалось об интересе со стороны «Урала» к бывшему защитнику «Рубина» Владимиру Гранату.

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