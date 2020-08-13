В Татарстане компанию оштрафовали на 300 тысяч за незаконную добычу песка

В Татарстане за незаконную добычу песка оштрафовано ООО «Альянс-Трейд». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Нарушение зафиксировали инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии РТ на Чкановском месторождении в Азнакаевском районе. Установлено, что земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Организация не перевела земли в соответствующую категорию. В итоге в отношении предприятия вынесен административный протокол по статье «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта», а также выписан штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее экологи выявили факт незаконной добычи строительного песка на берегу реки Свияги.

