В Татарстане выявили факт незаконной добычи песка на берегу Свияги

Фото: Минэкологии РТ

Экологи выявили факт незаконной добычи строительного песка на берегу реки Свияги. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Добыча песка обнаружена вблизи населенного пункта Починок-Енаево. Общая площадь незаконного карьера составила 20 кв. м, глубина изъятия недр составляет 0,8 м. Кроме этого, в 10 метрах от воды находился экскаватор, что является нарушением природоохранного законодательства.

В отношении должностного лица составлены протоколы по статьям «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами», «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности», «Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления» КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 92 тысяч рублей.

Ранее в Татарстане неустановленных сотрудников ОАО «Каздорстрой» обвинили в незаконной разработки карьера.

