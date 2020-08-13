Кокорин может пропустить игру «Спартака» против «Уфы»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин пропустит ближайшие матчи москвичей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Травма икроножной мышцы может помешать футболисту принять участие в игре против «Ахмата» и «Уфы», сообщает Sport24. Всего форвард проведет в лазарете команды около 12 дней.

Напомним, недавно Кокорин перешел в «Спартак» в качестве свободного агента. Кроме «красно-белых», на футболиста также претендовал казанский «Рубин».

В первом туре Кокорин пропустил игру против «Сочи» (2:2).