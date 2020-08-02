Кокорин мог перейти в «Рубин», Слуцкий предлагал хорошие финансовые условия

Фото: ФК «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин имел на руках предложение из Казани, сообщает «Чемпионат.

По информации издания, форвард ждал предложение по контракту на три года, за которые суммарно планировал заработать около 10 млн евро и одним из первых с Кокориным связался казанский «Рубин». Как утверждает «Чемпионат», Леонид Слуцкий звонил Кокорину зимой, а уже летом вышел с конкретным и хорошим финансовым предложением. Однако форвард, якобы, не захотел ехать в Казань.

Помимо «Рубина» к форварду проявляли интерес французский «Марсель», а также российские «Локомотив», «Сочи» и «Спартак». С последними форвард и подписал контракт.