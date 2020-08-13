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Минниханов посетил «Казаньсельмаш»: «Видно, какой огромный труд стоит за всеми высокими показателями»

12:46, 13.08.2020
Минниханов посетил «Казаньсельмаш»: «Видно, какой огромный труд стоит за всеми высокими показателями»
Фото: agro.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Высокогорский район посетил предприятие ООО «Казаньсельмаш».

Он ознакомился с техническими разработками и техникой «Казаньсельмаша», работающей без непосредственного участия человека. Благодаря ее использованию аграрии улучшили качество обработки полей.

В 2007 году предприятие начало работу практически с нуля, однако сегодня оно поставляет технику как на отечественный, так и на зарубежный рынки (Казахстан, Монголия, Белоруссия, Молдова, Румыния).

Президент отметил, что регулярно посещает промышленные и сельхозпредприятия Татарстана, чтобы увидеть развитие производства. «Видно, какой огромный ежедневный труд стоит за всеми высокими показателями Татарстана», — сказал он.

Напомним, ранее на заводе «Казаньсельмаш» открылся цех по сборке самоходной техники.

ПромышленностьАгропром Татарстан

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