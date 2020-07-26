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На татарстанском заводе Казаньсельмаш открылся цех по сборке самоходной техники

20:57, 26.07.2020
На татарстанском заводе Казаньсельмаш открылся цех по сборке самоходной техники
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане на заводе Казаньсельмаш открылся новый цех, где будут собирать самоходную технику.

Площадью цеха составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Благодаря ему на производстве планируется увеличить производство сельскохозяйственной техники и создать новые рабочие места, передает пресс-служба Минсельхозпродовольствия РТ.

Завод «Казаньсельмаш» производит технику для защиты растений, входит в перечень поставщиков Росагролизинга и сотрудничает с компанией с 2011 года.

В начале июля министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане на гранты малым формам хозяйствования ежегодно выделяют 2 млрд рублей.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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