В России хотят установить разделительные барьеры на дорогах
Автомобильный интернет-портал «Дром» запустил петицию по установке разделительных барьеров на российских дорогах. Инициатива появилась после резонансного ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Он выехал на встречку и протаранил легковушку, водитель которой погиб.
«Выезд на «встречку» является одним из самых распространенных видов ДТП с трагическим исходом», — комментирует «Дром».
По данным июньского опроса интернет-портала, 70% опрошенных поддерживают идею о установке разделительных барьеров. Противники идеи в основном считают, что это неудобно, нереально или испортит внешний вид российских городов.
Отмечается, что установка барьеров не будет требоваться в местах, где для этого объективно нет технической возможности.
Напомним, актер Михаил Ефремов на суде заявил, что не признает себя виновным в смерти водителя легковушки.Общество
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