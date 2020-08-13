В России хотят установить разделительные барьеры на дорогах

Автомобильный интернет-портал «Дром» запустил петицию по установке разделительных барьеров на российских дорогах. Инициатива появилась после резонансного ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Он выехал на встречку и протаранил легковушку, водитель которой погиб.



«Выезд на «встречку» является одним из самых распространенных видов ДТП с трагическим исходом», — комментирует «Дром».

По данным июньского опроса интернет-портала, 70% опрошенных поддерживают идею о установке разделительных барьеров. Противники идеи в основном считают, что это неудобно, нереально или испортит внешний вид российских городов.

Отмечается, что установка барьеров не будет требоваться в местах, где для этого объективно нет технической возможности.

Напомним, актер Михаил Ефремов на суде заявил, что не признает себя виновным в смерти водителя легковушки.