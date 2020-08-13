Стало известно состояние подростка, который спас бабушку при пожаре в Челнах

Состояние подростка, который вчера вечером пострадал, спасая бабушку из огня в челнинском поселке Рябинушка, улучшилось. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.



По сообщению пресс-службы ведомства, подростка уже сегодня переведут в общее отделение.

Напомним, что пожар в челнинских Рябинушках произошел вчера вечером. В результате него пострадал 16-летний юноша, выводивший из загоревшегося дома бабушку. Огнем оказались повреждены три одноэтажных бревенчатых дома по улице Чайковского и надворные постройки на территории шести домовладений, а также участки на площади 250 кв. м.

