В МЧС отчитались о ликвидации пожара в челнинском поселке

В Набережных Челнах пожар в поселке Рябинушка потушен. Огонь был ликвидирован в 21.25.

Как сообщают в татарстанском главке МЧС, площадь пожара составила 300 кв. м. Кроме одного жилого дома, огонь охватил шесть надворных построек на соседних участках.

Также в исполкоме Челнов опубликовали фотоотчет о ликвидации пожара.

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Напомним, сегодня в частном секторе Набережных Челнов случился пожар. В результате него пострадал 16-летний юноша, выводивший из загоревшегося дома бабушку. На месте происшествия побывал мэр Челнов Наиль Магдеев.