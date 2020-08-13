Минниханов планирует посетить фермерские хозяйства и проконтролировать ход уборочных работ

Рустам Минниханов на этой неделе планирует посетить Мамадышский и Рыбно-Слободский районы. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Президент отправится в районы, если позволит погода. Там он проконтролирует ход уборочной кампании, встретится с руководителями хозяйств, проведет визиты в фермерские комплексы. В Рыбно-Слободском районе запланирована встреча с инвесторами в сельхозпроизводство.

Ранее сообщалось, что аграрии Татарстана собрали первый миллион тонн зерна.

