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Аграрии Татарстана собрали первый миллион тонн зерна

12:42, 08.08.2020
Аграрии Татарстана собрали первый миллион тонн зерна
Фото: соцсети

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сегодня доложил о ходе уборочной кампании.

Уже убрано 420 тыс. га — это 28% площадей по республике. В закрома поступил первый миллион тонн зерна, намолочено 1 млн 690 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 40,3 ц/га.

«Восемь районов идут с урожайностью свыше 45 ц/га. Более производительно работают Алькеевский, Буинский, Нурлатский, Апастовский и Заинский районы. Текущая неделя должна быть максимально производительной. Фронт работы достаточен, хлеба везде созрели. Ставим перед собой задачу выйти на 4% обмолота ежесуточно — 60 тыс. га», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что двести лучших комбайнеров Татарстана получат президентский грант в 100 тысяч рублей.

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