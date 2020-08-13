В Татарстане за последние сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 5 988, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Под наблюдением остаются 915 человек, еще четыре человека заканчивают наблюдение — те, кто прибыл из-за рубежа до снятия ограничений.

Из 19 человек, которые прибыли вывозным рейсом из Дубай, 11 человек сдали тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, который они разместили на портале госуслуг. Еще два человека сдадут тест сегодня, среди них — один ребенок в возрасте до года. Остальные не сдали результаты, и сейчас полицейские выясняют, находятся ли они вообще в Татарстане.

За последние сутки выздоровели 19 человек, с начала эпидемии — 4 797. На ИВЛ находятся 33 человека. За сутки в Татарстане сделали 4 858 исследований (ПЦР), всего с начала пандемии — 510 846 тестов. Охват тестирования составляет 119,6 на 100 тыс. населения.