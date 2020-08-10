Новости общества

13:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев, прибывших из Дубая, отправили на обследование

13:01, 10.08.2020 1
Татарстанцев, прибывших из Дубая, отправили на обследование
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстан прибыл вывозной рейс со 135 россиянами из Дубая. Все, в том числе 18 членов экипажа, были осмотрены, ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она добавила, что на данном рейсе прибыли 19 татарстанцев. Их направили в медицинские организации для наблюдения. «В течение трех дней будут контролировать то, как они прошли тест на ПЦР-диагностику, им будет необходимо разместить результаты на портале госуслуг», — рассказала Авдонина в ходе брифинга.

Также на борту были 63 человека из Екатеринбурга, после осмотра медиков их отправили ближайшим рейсом домой, и еще 53 человека из прочих субъектов РФ.

В прошлый понедельник Авдонина сообщила о новых правилах для въезжающих на территорию России и Татарстана.

Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:26
    вот за свой счет в дубае, перед вылетом и прошли тесты.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем