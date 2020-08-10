Татарстанцев, прибывших из Дубая, отправили на обследование

В Татарстан прибыл вывозной рейс со 135 россиянами из Дубая. Все, в том числе 18 членов экипажа, были осмотрены, ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Она добавила, что на данном рейсе прибыли 19 татарстанцев. Их направили в медицинские организации для наблюдения. «В течение трех дней будут контролировать то, как они прошли тест на ПЦР-диагностику, им будет необходимо разместить результаты на портале госуслуг», — рассказала Авдонина в ходе брифинга.



Также на борту были 63 человека из Екатеринбурга, после осмотра медиков их отправили ближайшим рейсом домой, и еще 53 человека из прочих субъектов РФ.

В прошлый понедельник Авдонина сообщила о новых правилах для въезжающих на территорию России и Татарстана.