Экс-игрок «Рубина» Попов раскритиковал команду Слуцкого

Бывший капитан «Амкара» и экс-защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал игру казанцев в 1-м туре РПЛ против «Локомотива». По его словам, казанцы допустили серьезные ошибки в обороне и должны искать причины поражения в собственных действиях.

«Негодование Слуцкого, наверное, можно понять… Но то, как его команда играет в обороне на протяжении уже восьми месяцев, не поддается объяснениям. Хвича, может, и хорош в атаке, в обороне полный лузер (слепой, не видел, что Баринов один?), как и защитники, как клоуны пробежавшие в разные стороны при дриблинге Рыбчинского.

Ничего не изменилось с января, нет у Слуцкого Игнашевича, сам он оборону не умеет выстраивать. Печаль. Ну и первый гол — тоже никто никого не держит, проходной двор в собственной штрафной», — написал Попов в «Фейсбуке».

Также экс-футболист сравнил нынешний «Рубин» с английским «Халлом» времен Слуцкого.

«Все в курсе, что у нас рефери низкой квалификации и «морально отстойные» (не все, конечно), но игра своей команды намного важнее, чем рефери. Полгода «Рубин» болтается, как «Халл», — добавил Попов.

Во вторник «Рубин» уступил у себя дома «Локомотиву» (0:2), пропустив оба мяча еще в первой половине встречи. Во втором тайме судья удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого и защитника Сильвие Бегича. После окончания игры рулевой «Рубина» устроил разнос арбитрам в прямом эфире «Матч ТВ».

Подробнее обо всех главных событиях стартового матча казанцев в сезоне-2020/21 можно почитать в материале «Реального времени».