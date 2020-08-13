Иванов, Казарцев и Еськов не получили назначений на 2-й тур РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте все судейские назначения на 2-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу в Казани между «Рубином» и «Уралом» доверили судейской бригаде Алексея Сухого. В прошлом туре он работал на матче «Тамбова» против «Ростова» в качестве видеоассистента арбитра. В предыдущем чемпионате страны Сухой ни разу не получал назначений на игры «Рубина».

Гостевой матч «Уфы» в Туле обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным. На системе VAR будет работать Виталий Мешков.

Отметим, что допустившие в 1-м туре серьезные ошибки в матчах «Рубина» и «Спартака» Сергей Иванов, Василий Казарцев и Алексей Еськов назначений на этот раз не получили. Хотя информации об отстранении Иванова пока не поступало.

Ранее матч между «Рубином» и «Локомотивом» закончился скандалом. Судья Иванов не назначил пенальти за снос Ивана Игнатьева в штрафной москвичей, а после перерыва удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого и защитника Сильвие Бегича.

«Арсенал» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Илья Елеференко, Андрей Болотенков; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гончар.



«Сочи» — «Химки»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Артём Любимов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Владимир Енютин.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Динамо» — «Ротор»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Лаша Верулидзе; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» -«Урал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Николай Левников.

ЦСКА — «Тамбов»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Баскаков.