Алексей Бадюков: «Ак Барс» в Казани будет помогать «Барысу», и они это знают. Но и в Уфе было бы то же самое»

Известный хоккейный эксперт, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», а ныне комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков в беседе с «Реальным временем» поделился мыслями о возможном базировании казахстанского «Барыса» в Казани.

— С матчами «Барыса» на «Татнефть-Арене» был бы хороший вариант. Я думаю, что и в Казани достаточно болельщиков «Барыса», тем более что пускать зрителей будут немного — около 10% от заполняемости стадиона. А что касается хоккейной инфраструктуры или проживания, то в Казани для этого есть все, тут вообще никаких проблем не будет. Да и местоположение удачное.

Все-таки в Татарстане и Казахстане живут народы, которые относятся друг к другу с уважением. Тем более хоккейная братия, хоккейная семья — она всегда была сплоченной. В каких-то бытовых вещах «Ак Барс» даже будет помогать «Барысу», и нурсултанцы это прекрасно знают. И если бы они поехали, допустим, в ту же Уфу, там было бы то же самое. Потому что все окунулись в это ведро по полной.

Так что «Барыс» ни в коем случае не находится в проигрышной ситуации оттого, что не будет играть дома. Болельщики в любом случае будут смотреть по телевидению и поддерживать. Понятно, что дом есть дом, домашняя раздевалка и так далее, но сейчас все в таких условиях, — сказал Бадюков «Реальному времени».



Напомним, три казахстанских клуба ВХЛ и один клуб МХЛ отказались от участия в следующем сезоне. Команды примут участие в чемпионате Казахстана. «Барыс» ждет решения властей республики по отмене или продлению карантина. В случае продления ограничительных мер нурсултанской команде придется провести начало сезона в России.