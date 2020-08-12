Казгордума сделала прощальный подарок себе и китайским друзьям

Уходя — говори о хорошем



Последнее перед сентябрьскими выборами заседание Казанской городской думы третьего созыва прошло сегодня в обстановке приподнятого настроения. О городских проблемах депутаты не вспоминали, даже о пандемии COVID-19 председательствующий — мэр города Ильсур Метшин упомянул вскользь.

Депутаты проголосовали за изменение расходов бюджета на 29,6 млн — увеличив до 26,2 млрд рублей, поправки в порядок установления должностных окладов и дополнительных выплат муниципальным служащим. Кроме того, было выделено 7 млн рублей на ремонт комплекса зданий Думы.

В процессе обсуждения изменений в карту зон градостроительных регламентов внезапно выяснилось, как далеко готовы зайти городские власти в стараниях выстроить теплые и взаимовыгодные отношения с Китайской Народной Республикой.



Исполком хочет сам решать судьбу частных домов

Практически на одном дыхании приняли депутаты решение о публичных слушаниях по проекту решения Казгордумы о внесении изменений в Устав города. Слушания пройдут 29 сентября в 16.00 в Доме работников образования на Баумана, 62/9. Заявки на участие в них будут приниматься на Кремлевской, 5, в кабинете 503 — не позднее чем за семь дней до даты проведения слушаний.

Изменения, как следует из таблицы поправок, намечаются с далеко идущими последствиями. К примеру, депутатам, осуществляющим полномочия на постоянной основе, будет разрешено участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.

Однако для горожан может оказаться более важной другая поправка: в Устав предлагается внести положение, согласно которому исполком города получит полномочия признавать жилые помещения частного жилищного фонда, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения которых находятся в федеральной или республиканской собственности, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Решения — отменить, порядок — поменять

12 решений Казгордумы — от решения горсовета 23-летней давности о предоставлении бесплатного проезда сотрудникам налоговой до принятого менее года назад решения «О типах и видах рекламных конструкций, допустимых к установке на территории г. Казани, и требованиях к таким рекламным конструкциям» — депутаты признали утратившими силу в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

В Порядок организации территориального общественного самоуправления также внесли изменения — и тоже в соответствии с положениями федерального законодательства. В частности, полностью переписали главу «Учреждение, регистрация устава и прекращение осуществления территориального общественного самоуправления» и убрали требование исполнять решения ТОС гражданами, не проживающими на их территории и юридическими лицам, которые на этой территории осуществляют деятельность.

Бюджетная экономия на пользу культуре

Более трети бюджетных средств, сэкономленных в 2019 году, почти семь миллионов, потратят на текущий ремонт комплекса зданий Казанской городской думы. Такое решение приняли сегодня городские депутаты. В целом расходы городского бюджета выросли за счет остатков средств бюджета на начало 2020 года на 18 млн 858,5 тыс. рублей.

Из этой суммы на реализацию программы развития культуры потратят 10 млн рублей, на текущий ремонт комплекса зданий Казанской городской думы — 6,83 млн, на содержание подведомственных учреждений — 2,03 млн. Кроме того, на реализацию программы развития культуры планируется направить средства, поступившие в бюджет города от возврата автономными и бюджетными учреждениями неиспользованных остатков прошлых лет, — 10 млн 783,5 тыс. рублей.

В целом доходы бюджета-2020 выросли на 10,7 млн рублей, расходы — на 29,6 млн рублей. С учетом этих изменений объем бюджета города на 2020 год по доходам составит 25 323 564,5 тыс. рублей, по расходам — 26 241 823,2 тыс. рублей и с дефицитом 918 258,7 тыс. рублей. Источником покрытия дефицита являются остатки средств бюджета на начало 2020 года.

В знак дружбы и сотрудничества

Депутаты проголосовали за внесение изменений в карту зон градостроительных регламентов городских Правил землепользования и застройки, согласно которым 1268 квадратных метров рекреационно-ландшафтной зоны на улице Подлужной, напротив генконсульства КНР, по заявлению КЗиО Казани переводятся в зону Д2 — для размещения административного офиса. На вопрос одного из депутатов, зачем китайскому консульству этот кусочек земли, когда у них уже есть здание на Подлужной, Ильсур Метшин отреагировал эмоционально:

— Это требование Министерства иностранных дел, есть регламент работы диппредставительств. Это не какие-то там «хотелки» — вопросы безопасности… И что нам мешает, я не понимаю?.. Это огромные плюсы, что мы являемся центром дипломатических консульств, представительств, что нашим горожанам не нужно ездить куда-то получать консультации, нашему бизнесу, и мы, как радушные хозяева, обязаны в наших традициях… И это наша политика — предоставлять все максимальные условия для нашего партнерства, чтобы расширять нашу международную деятельность!

Кроме того, участники заседания Думы приняли решение перевести в зону Ж5 — в зону многоэтажной жилой застройки 5264 квадратных метра рекреационно-ландшафтной зоны на улице Умырзая в Самосырово по заявлению ГАУЗ «Городская поликлиника №20», а на улице Джалиловцев в поселке Новая Сосновка по заявлениям местных жителей — два участка общей площадью 1450 квадратных метров из зоны сельхозугодий в зону индивидуальной жилой застройки Ж2.

Курс — на повышение

Сюрпризом стало сообщение, сделанное мэром Казани на последней сессии Казгордумы третьего созыва как бы между делом, — о том, что круто на повышение — на руководящую должность в федеральном правительстве — уходит первый заместитель начальника Управления жилищной политики Казани Айрат Ахметханов. Деталей Ильсур Метшин не разглашал, лишь отметил, что его бывшему подчиненному доверят важное направление работы, и намекнул:

— Проявив себя в сложнейшем направлении работы с обманутыми дольщиками, с аварийным жилым фондом, Айрат Рафкатович будет решать это на федеральном уровне.

— Работа в опытной команде исполнительного комитета позволила мне вырасти из юного студента до профессионала в своей области. Я очень горд, что мог принести пользу городу, жителям, — ответил на комплимент Ахметханов. — Уверен, что опыт позволит принести пользу в будущем, — выступил он с ответным словом.

А за прежние достижения мэр Казани вручил Айрату Ахметханову знак отличия «За безупречную службу Казани».

Инна Серова